Sarri contro gli arbitri la Lazio precisa | Non influenzato andamento e risultato della partita

Pianetamilan.it | 10 nov 2025

Ieri sera Maurizio Sarri, dopo Inter-Lazio 2-0 a 'San Siro', si era sfogato in conferenza stampa contro l'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO). Oggi parla il club in una nota ufficiale, prendendo di fatto le distanze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

