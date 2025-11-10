Sarri contro gli arbitri la Lazio precisa | Non influenzato andamento e risultato della partita

Ieri sera Maurizio Sarri, dopo Inter-Lazio 2-0 a 'San Siro', si era sfogato in conferenza stampa contro l'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO). Oggi parla il club in una nota ufficiale, prendendo di fatto le distanze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sarri contro gli arbitri, la Lazio precisa: “Non influenzato andamento e risultato della partita”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lazio, Sarri: “Noleggiamo gli arbitri all’estero. I nostri non sono all’altezza” - X Vai su X

"L'Inter ha vinto con merito, ma credo che sia il caso di cominciare a noleggiare gli arbitri all'estero". - Maurizio Sarri in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

Sarri e gli arbitri dall’estero, Lazio costretta a chiarire: la nota post Inter - Ieri sera dopo il match di San Siro contro l'Inter il tecnico aveva detto: “Fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa ai miei giocatori e al popolo laziale e la tiro fino in fondo”. Come scrive tuttosport.com

La Lazio precisa dopo le parole di Sarri: «L'arbitro non ha influenzato il match contro l'Inter» - 0 a San Siro, Maurizio Sarri ha speso parole molto dure nei confronti della terna arbitrale. Segnala ilmessaggero.it

Lazio, il comunicato sulle parole di Sarri: "Ha già chiarito sull'arbitro" - Il club biancoceleste ha pubblicato una nota ufficiale dopo quanto successo nel post partita della sfida contro l'Inter a San Siro ... Scrive corrieredellosport.it