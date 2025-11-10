Sarkozy scarcerato dopo 20 giorni | disposta la libertà vigilata per l' ex presidente francese

Nicolas Sarkozy da oggi è in libertà vigilata: lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di revocare la privazione fisica personale dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici. L'ex Presidente della Repubblica francese ha concluso il suo periodo di detenzione cautelare nel carcere de La Santé. La Camera d'Appello penale capitolina ha quindi esaminato infatti la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati dell'ex Capo dello Stato, dandogli ragione, a condizione tuttavia che non contatti il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin e che non lasci il territorio francese: il tribunale ha deciso che " non vi è alcun rischio di manomissione delle prove, pressioni o collusione " e che quindi la custodia cautelare in carcere non è giustificata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sarkozy scarcerato dopo 20 giorni: disposta la libertà vigilata per l'ex presidente francese

