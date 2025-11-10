Sarkozy la procura chiede la scarcerazione | oggi la decisione L' ex presidente francese | La prigione è molto dura e logorante

La procura ha chiesto che l'ex presidente francese venga rilasciato in libertà vigilata. Decisione della Corte d'appello attesa per le 13.30. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy, la procura chiede la scarcerazione: oggi la decisione. L'ex presidente francese: «La prigione è molto dura e logorante»

