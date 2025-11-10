Sarkozy la Corte d’Appello di Parigi dispone la libertà vigilata

L’ex Presidente esce così dal carcere. Buone notizie per Nicolas Sarkozy. Oggi, l’ex Presidente transalpino messo in libertà vigilata. La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello di Parigi, che ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata da Sarkozy, dal 21 ottobre nel carcere della Santé in relazione al caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale del 2007. La procura aveva espresso parere favorevole al rilascio con controllo giudiziario, imponendo il divieto di contatti con gli altri imputati e testimoni dell’inchiesta. Nel motivare la richiesta, i magistrati hanno ricordato che la decisione non deve essere influenzata “dall’estrema gravità dei fatti o dall’entità della pena”, ma basarsi esclusivamente sui criteri previsti dall’articolo 144 del Codice di procedura penale, che giustificano la detenzione solo in caso di rischio di inquinamento delle prove o di contatti con altri indagati. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sarkozy, la Corte d’Appello di Parigi dispone la libertà vigilata

