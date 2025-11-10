Sarkozy in libertà vigilata l' avvocato | È un primo passo ora ci prepariamo per il processo di appello

La Corte d’appello di Parigi ha accolto la richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, detenuto nel carcere di La Santé dal 21 ottobre scorso. Meno di tre settimane fa l’ex capo di Stato aveva iniziato a scontare una pena di cinque anni per associazione a delinquere, finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. “Questa sentenza è in linea con la normale applicazione del codice di procedura penale. È un primo passo. Il passo successivo è il processo d’appello e il nostro compito, per Nicolas Sarkozy e per noi, è quello di prepararci per questa udienza “, ha detto l’avvocato Christophe Ingrain. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sarkozy in libertà vigilata, l'avvocato: "È un primo passo, ora ci prepariamo per il processo di appello"

Contenuti che potrebbero interessarti

Accolta la richiesta degli avvocati dell'ex presidente francese #Sarkozy: lascerà il #carcere della Santé a #Parigi e sarà messo in libertà vigilata. La sua detenzione è cominciata il 21 ottobre scorso dopo la condanna per i presunti finanziamenti illeciti alla sua c - facebook.com Vai su Facebook

Concessa la libertà vigilata a Nicolas Sarkozy. L'ex presidente ha lasciato il carcere parigino della Santé, dove era entrato - per decisione del tribunale che lo ha condannato a 5 anni nel caso dei fondi libici - 21 giorni fa #ANSA - X Vai su X

Sarkozy in libertà vigilata, l'avvocato: «È un primo passo, ora ci prepariamo per il processo di appello» - L'ex presidente francese ha lasciato il carcere di La Santé, dove era detenuto dal 21 ottobre scorso ... Lo riporta msn.com

Sarkozy esce dal carcere: "Libertà vigilata". E pensa all'udienza d'appello - Nicolas Sarkozy sarà rilasciato oggi e posto in libertà vigilata. Riporta iltempo.it

Sarkozy, la Procura concede la libertà vigilata. «Qui è un incubo, lotto perché la verità prevalga». Oggi esce dal carcere - La procura ha chiesto il rilascio e la libertà vigilata per Nicolas Sarkozy, con divieto di avere contatti con gli altri imputati e testimoni della vicenda libica. Si legge su ilmattino.it