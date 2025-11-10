Sanzione disciplinare per il docente troppo complice La Cassazione | Cassazione | Legittimo il licenziamento se si trasforma il rapporto educativo in relazione personale

Orizzontescuola.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha riaffermato con la sentenza n. 288862025 il principio che il docente non può trasformare il rapporto educativo in una relazione personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sanzione disciplinare docente troppoCorte di Cassazione, c’è una ordinanza che spiega i limiti del dirigente scolastico nell’erogazione di sanzioni rivolte ai docenti - Uno dei dilemmi della legislazione scolastica riguardo le sanzioni disciplinari che un dirigente scolastico può erogare nei confronti di un docente, è quello riferito alla sospensione dal servizio del ... Da tecnicadellascuola.it

Flc Cgil celebra la vittoria del docente: Tribunale di Lucca annulla sanzione disciplinare - Il Tribunale di Lucca ha annullato la sanzione disciplinare di un docente, ripristinando i suoi diritti economici. Riporta lanazione.it

"La sanzione per Raimo è un'intimidazione". I sindacati difendono il professore - Mentre il diretto interessato commenta lapidario su Facebook, non usa mezzi termini Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil che ad HuffPost si scaglia ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzione Disciplinare Docente Troppo