Sanzione disciplinare per il docente troppo complice La Cassazione | Cassazione | Legittimo il licenziamento se si trasforma il rapporto educativo in relazione personale
La Corte di Cassazione ha riaffermato con la sentenza n. 288862025 il principio che il docente non può trasformare il rapporto educativo in una relazione personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
