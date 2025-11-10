Santini elettorali negli ambulatori dell’ospedale di Sarno | la denuncia di Odierna Cirielli Presidente
Negli ambulatori dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno sarebbero comparsi santini elettorali riconducibili a una lista di centrosinistra a trazione deluchiana, in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. A denunciarlo è il consigliere comunale e candidato al consiglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Santini elettorali distribuiti all’ospedale di Sarno: “Fatto gravissimo” - Sarebbero comparsi santini elettorali all’interno degli ambulatori dell’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni regiona ... ilfattovesuviano.it scrive