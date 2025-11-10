Santi balordi e poveri cristi

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Banja e Sharazade incontrano sulla propria strada personaggi strampalati di cui si ritrovano ad essere cantrici ogni sera. C’è il bambino nato con due teste da un padre che lo voleva il più intelligente del mondo, Scimmietta che s’innamora di uno che sente cantare dalla sua cella del carcere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

santi balordi poveri cristiFirenze, Ascanio Celestini in scena con ‘Poveri cristi’ - Ascanio Celestini sarà in scena al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo "Poveri cristi" venerdì 7 e sabato 8 novembre, alle ore 21. Scrive msn.com

Semeraro: «Sette nuovi santi che ci insegnano ad abbracciare i poveri» - Sulla facciata della Basilica di San Pietro gli arazzi con i volti dei sette nuovi santi che vengono canonizzati da Leone XIV in occasione della Giornata missionaria mondiale Gli arazzi con i ritratti ... Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Santi Balordi Poveri Cristi