Sanità incontro al Giglio di Cefalù con la Heal Italia per programmi di medicina di precisione e predittiva
La medicina di precisione e predittiva è stata al centro di un incontro alla Fondazione Giglio di Cefalù, rappresentata dal presidente, Victor Mario di Maria, dal vicepresidente con delega alla ricerca e rettore di UniCamillus, Gianni Profita, e dal direttore amministrativo, Gianluca Galati, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
