Sanità il Pd con de Pascale | Regioni servono regole

"Il presidente de Pascale ha avuto il coraggio di dire una verità: il nostro sistema è sotto pressione. Va difesa la sua eccellenza per continuare a garantire una sanità universalistica". Luigi Tosiani (segretario Pd Emilia-Romagna), Massimo Gazza (segretario provinciale Pd) e Matteo Nasciuti (sindaco di Scandiano e membro segreteria regionale Pd) intervengono a difesa del governatore e per chiedere una diversa regolamentazione della mobilità sanitaria fra pazienti di regioni diverse. La premessa è che "va garantito un accesso equo e umano alle cure per tutti. Questa è la forza del nostro modello: un sistema pubblico che non esclude, ma che oggi deve essere sostenuto con risorse, personale e coraggio politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

