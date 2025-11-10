Sanità convenzionata anche Agrigento aderisce allo sciopero del 26 novembre
Più di 25o delegati e rappresentanti delle principali sigle del settore si sono ritrovati all’Astoria Palace Hotel di Palermo per l’assemblea regionale dell’Intersindacale della sanità siciliana. Presenti anche Confcommercio Salute sanità e cura che ha partecipato attivamente ai lavori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
