Sanità arrivano le assunzioni | in corsia 7.300 tra nuovi medici e infermieri Il piano del ministero
ROMA «Sono oltre mille i medici e saranno 6.300 gli infermieri in più previsti nella legge di bilancio: un segnale molto chiaro di come il Governo voglia investire sui professionisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
L'avviso dall’Agenzia regionale sanitaria delle Marche: «Le notifiche del servizio non arrivano tramite chiamate o sms ma soltanto con l'AppIO» - facebook.com Vai su Facebook