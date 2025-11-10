San Siro chi darà il nome al nuovo stadio? Valutazioni in corso

San Siro. A pochi giorni dall’acquisto ufficiale di San Siro, Inter e Milan hanno già avviato i lavori strategici per valorizzare al massimo il loro nuovo investimento. Al centro delle trattative c’è il tema dei naming rights, ovvero la sponsorizzazione che consentirà a un’azienda di associare il proprio nome al futuro impianto milanese. Un’operazione che, secondo La Gazzetta dello Sport, rappresenta una delle principali fonti di ricavo per i due club, decisi a chiudere un accordo da oltre 20 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è trovare un partner globale, in grado di garantire visibilità internazionale e un ritorno economico proporzionato al prestigio della nuova casa del calcio milanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

San Siro verso una svolta storica: Milan e Inter trattano la cessione dei naming rights per 30 milioni. In corsa uno sponsor già favorito Milan e Inter hanno ufficialmente avviato la ricerca di un partner commerciale che darà il nome al futuro stadio, entrando nel v - facebook.com Vai su Facebook

? Naming rights, Inter e Milan puntano all’incasso pesante. Le aziende che collegano il nome allo stadio diventano spesso icone, come Emirates o Allianz. Tra le realtà interessate a dare il nome al nuovo San Siro c’è Generali. La Juve incasserà 103 mln da - X Vai su X

Nuovo San Siro, sfida da 25 milioni per dare un nome allo stadio. Le aziende in corsa - Per Milan e Inter una parte importante dei ricavi da stadio arriverà dal partner che comparirà nella denominazione dell'impianto. Si legge su gazzetta.it

San Siro pronto a cambiare nome: Milan e Inter lavorano a un accordo di sponsorizzazione da 30 milioni. Tutti i dettagli - In corsa uno sponsor già favorito Milan e Inter hanno ufficialmente avviato la ricerca di un par ... Lo riporta calcionews24.com

San Siro, in arrivo l’annuncio storico: succederà tutto nelle prossime ore! - In arrivo la svolta clamorosa per lo stadio San Siro: una novità che segnerà una pagina di storia unica per Milan e Inter. Scrive spaziomilan.it