San Leone Magno | il Papa che fermò Attila e difese la fede
Chi era San Leone Magno?. San Leone Magno, noto anche come Papa Leone I, è uno dei più venerati pontefici della Chiesa cattolica. Nacque intorno al 400 d.C. in Toscana e fu eletto papa nel 440 d.C. durante un periodo di grande turbolenza per l'Impero Romano. Leone è ricordato per la sua straordinaria capacità di leadership e per il suo impegno nel difendere la dottrina cristiana. È famoso per aver fermato l'invasione di Roma da parte di Attila, re degli Unni, nel 452 d.C., un evento che rafforzò notevolmente la sua reputazione di leader spirituale e politico. Perché è diventato santo?. Leone fu canonizzato per il suo instancabile lavoro nella difesa della fede cristiana e per il suo contributo significativo alla teologia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
