San Gregorio ricorda la strage dei tre carabinieri uccisi ai caselli autostradali nel 1979

Cataniatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarantasei anni dal tragico eccidio di San Gregorio di Catania, l’Arma dei carabinieri di Catania ha rinnovato il tributo di memoria ai tre militari uccisi il 10 novembre 1979 durante un attentato mafioso.La cerimonia si è svolta nella mattinata odierna presso il casello autostradale della A18. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

