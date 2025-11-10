San Giovanni ospita il convegno Il Credito e il Credere La vocazione dell’economia e della finanza
Arezzo, 10 novembre 2025 – Martedì 11 novembre, dalle 17,15 alle 20, l’auditorium della Banca del Valdarno accoglierà il convegno “ Il Credito e il Credere. La Vocazione dell’economia e della finanza”, promosso dall’associazione Cammino di San Bernardino da Siena in Toscana Aps, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e il contributo della Bcc Banca Valdarno. L’iniziativa è dedicata alla figura e al pensiero di San Bernardino da Siena, frate francescano che nel XV secolo fondò il convento di Montecarlo a San Giovanni Valdarno e la cui immagine, dipinta da Lo Scheggia, fratello di Masaccio, è ancora oggi visibile nella chiesa di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
