San Giorgio del Sannio inaugurata la sede cittadina di Fratelli d’Italia
Comunicato Stampa Il coordinatore Bocchino lancia un appello per il territorio: “Il Sannio non può più essere periferia della Campania, è tempo di cambiare” È stata inaugurata ieri mattina a San Giorgio del Sannio la nuova sede del Circolo cittadino . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
