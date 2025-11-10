Samsung prepara la sua prima carta di credito per sfidare Apple Card

Sembra che Samsung stia valutando il lancio di una carta di credito in collaborazione con Barclays negli Stati Uniti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

