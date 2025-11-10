Samsung Galaxy S26 dovrebbe arrivare a gennaio ecco tutte le ultime novità

Nuove indiscrezioni confermano l'arrivo della serie Galaxy S26 alla fine di gennaio con importanti novità tecniche e commerciali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26 dovrebbe arrivare a gennaio, ecco tutte le ultime novità

Contenuti che potrebbero interessarti

Dietro ogni vittoria c'è un Samsung Galaxy. Acquista dal 1 al 30 Novembre 2025 un Samsung Galaxy. Registra l'acquisto su Samsung Members e prova a vincere 2 dei 2500 biglietti in palio per i giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Scopri di più su w - facebook.com Vai su Facebook

Galaxy S26: debutto anticipato e design più sottile, mentre l'Ultra sarà molto più costoso, secondo un leak - Secondo le ultime indiscrezioni, il modello base del Galaxy S26 potrebbe arrivare in anticipo e con un design leggermente più sottile, mentre la versione Ultra dovrebbe essere molto più costosa. Lo riporta multiplayer.it

Il Samsung Galaxy S26 Ultra sarà dotato di un aggiornamento hardware della fotocamera centrale, ma probabilmente non avrà il teleobiettivo 3x - Continuano a circolare voci e fughe di notizie irrealistiche su Galaxy S26 Ultra, che presumibilmente avrà la migliore fotocamera di Samsung a partire dalla fine di febbraio 2026. Si legge su notebookcheck.it

Samsung Galaxy S26 già a gennaio, ma c’è la stangata: Ultra più caro (senza grandi novità in fotocamera) - Galaxy S26 in anticipo: evento a fine gennaio, S26/S26+ con Exynos, Ultra con Snapdragon e possibile rialzo prezzi. smartworld.it scrive