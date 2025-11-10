Sam l’eroe del treno per Londra si è risvegliato Ha fatto da scudo ai passeggeri affrontando l’accoltellatore

Dopo giorni di coma indotto, l'addetto al catering sul treno, Samir Zitouni, si è risvegliato in ospedale e ha parlato anche con la moglie. "Non ha esitato a farsi avanti per proteggere chi gli stava intorno. Sam ha agito da scudo per proteggere la vita degli altri, rischiando di non poter tornare a casa dal suo amato figlio” hanno ricordato dalla compagnia ferroviaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

«Il treno frena di nuovo, si ferma riparte traballa. La guerra rallenta ogni cosa, eccetto la morte. Ma io nella guerra ci sono nato, e che cosa può farmi? Né a me e nemmeno al mio Tato, che presto tornerà vincitore, eroe decorato dal nostro presidente bassetto. - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamento sul treno per Londra, la polizia: «Non è terrorismo». I 15 minuti di terrore sui vagoni, l'anziano eroe, le urla: cosa è successo - X Vai su X

Sam, l’eroe del treno per Londra si è risvegliato, “Ha fatto da scudo ai passeggeri affrontando l’accoltellatore” - Dopo giorni di coma indotto, l’addetto al catering sul treno, Samir Zitouni, si è risvegliato in ospedale e ha parlato anche con la moglie. fanpage.it scrive

Treno Eurostar Bruxelles-Londra bloccato per 9 ore in Francia - Oltre 800 passeggeri di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per nove ore nel nord della Francia a causa di un guasto tecnico. Da ansa.it

Treno Eurostar per Londra fermo per 9 ore, in 800 a bordo: “Senza aria condizionata e servizi igienici” - Disavventura oggi per oltre 800 persone che viaggiavano a bordo di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra. fanpage.it scrive