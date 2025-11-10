Sam l’eroe del treno per Londra si è risvegliato Ha fatto da scudo ai passeggeri affrontando l’accoltellatore

Dopo giorni di coma indotto, l'addetto al catering sul treno, Samir Zitouni, si è risvegliato in ospedale e ha parlato anche con la moglie. "Non ha esitato a farsi avanti per proteggere chi gli stava intorno. Sam ha agito da scudo per proteggere la vita degli altri, rischiando di non poter tornare a casa dal suo amato figlio” hanno ricordato dalla compagnia ferroviaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

