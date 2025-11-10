Salvò un bambino al Carnevale di Piumazzo | premiato Massimo Frascà

Aveva salvato un bambino durante il Carnevale di Piumazzo e, a sei mesi da quel pomeriggio di festa trasformato in attimo di paura, Massimo Frascà, presidente locale dell’A.N.P.Pe. (Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria in pensione) è stato insignito a Firenze dello Scudo di Bronzo di San. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

