Salvini | No a schifezze gender e cose di quel genere E sulle occupazioni | Chi rompe paga

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini rilancia dal palco di Bari la battaglia contro le presunte "ideologie gender" nelle aule scolastiche, rivendicando l'operato del governo sul fronte dell'istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni e Salvini sullo sciopero Cgil: weekend lungo... Parlate voi che pensate sempre a fa er Ponte.... - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, Salvini: con noi libera da schifezze gender - (askanews) – Tra le “promesse mantenute” dal governo di centrodestra, Matteo Salvini – dal palco del comizio del centrodestra a Bari – mette anche quella di una “scuola libera dalle ... Riporta askanews.it

Salvini: “No all’ideologia gender a scuola”. Zan: “Il vicepremier gioca con la vita delle persone” - Il deputato Rossano Sasso, con accanto il leader Matteo Salvini che all’ultimo momento ... Secondo repubblica.it

"Basta gender e pagliacciate Lgbt". È arrivato Trump, e Salvini molla gli ormeggi - Così, con un coup de theatre, il vicepremier Matteo Salvini chiude la conferenza di presentazione ... huffingtonpost.it scrive