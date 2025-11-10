Salvini | Fuori dalle palle immigrati che non rispettano tradizioni Italia
(Adnkronos) – "Uno può essere islamico, ebreo, cattolico, buddista, valdese, protestante. Il problema è pretendere che chi arriva a Bari, a Lecce, a Foggia, a Brindisi, a Taranto o a Trani rispetti la nostra storia, la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione, la nostra Costituzione e quelli che non sono disposti a farlo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Salvini: «Mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina come proposto dal presidente Donald J. Trump è una priorità, e sicuramente non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi e armi in Ucraina, questo è fuori dubbio». - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: "Fuori dalle palle immigrati che non rispettano tradizioni Italia" - Il leader della lega: "In troppi entrano nel Paese e distruggono nostro tessuto". Secondo adnkronos.com
Salvini: "Via dalle palle gli immigrati che non rispettano l'Italia" - Il leader della Lega al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono (ANSA) ... Si legge su ansa.it
"Discutiamo di remigrazione". Ora anche Salvini sposa la tesi dell'estrema destra europea - Il leader della Lega: " L'Europa sta permettendo a troppi immigrati islamici di entrare nel nostro paese e di distruggere i nostri valori: ... Si legge su huffingtonpost.it