Un video con un finto cartone animato di Matteo Salvini in versione Disney, intento a costruire «un ponte per sognare» sullo Stretto di Messina. Lo ha postato ieri sul suo account Instagram Francesca Verdini, compagna del vicepremier e produttrice cinematografica. Un cartoon creato dall'intelligenza artificiale, dove l'avatar animato del leader leghista (con tanto di felpa, barba e modellino in 3D del Ponte) ribadisce il suo impegno per la grande opera: «Tutti mi dicono che è impossibile. Ma quando chiudo gli occhi io lo vedo». Una voce fuori campo gli replica che «un ponte fra due mari è una follia», ma Salvini - sognatore come tutti gli eroi Disney - non molla: «Forse, ma ogni sogno grande nasce così».

© Ilgiornale.it - Salvini cartoon Disney alle prese con il Ponte