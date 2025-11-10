Salvatore Centonze è il nuovo comandante della stazione
Il maresciallo maggiore carabinieri di Albignasego. Il sottufficiale, 49 anni, originario della provincia di Lecce, coniugato e padre di due figli, intraprende la carriera militare nel 1997 prima come carabiniere presso l’undicesimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
