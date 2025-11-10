Salvatore Centonze è il nuovo comandante della stazione

Padovaoggi.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maresciallo maggiore carabinieri di Albignasego. Il sottufficiale, 49 anni, originario della provincia di Lecce, coniugato e padre di due figli, intraprende la carriera militare nel 1997 prima come carabiniere presso l’undicesimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Salvatore Sinatra nuovo direttore Cure palliative Asl Ogliastra - Salvatore Sinatra &#232; il nuovo direttore della struttura complessa di Cure Palliative della Asl Ogliastra. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Centonze 232 Nuovo