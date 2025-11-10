Salernitana battere il Crotone per restare in vetta
Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Due rientri e molte certezze. La Salernitana che questa sera, all’ Arechi, si appresta ad ospitare il Crotone nel monday night che chiuderà la 13esima giornata di campionato, presenta qualche novità di formazione ma – secondo le indiscrezioni che emergono dal lavoro svolto in settimana – dovrebbe mantenere l’assetto a quattro in mediana. Raffaele sembra, infatti, orientato a riproporre le tre punte (Ferraris, Ferrari ed Inglese) rinunciando al terzo centrocampista centrale. E questo nonostante il ritorno tra i convocati di DeBoer – finalmente ristabilito dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre un mese – e la possibilità di poter contare sull’intero organico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
