Sak?ncal? trama e anticipazioni

La serie turca Sak?ncal? va in onda sul canale turco now dal 17 novembre 2025. Trama. Sak?ncal? racconta l’avvincente storia di Süreyya, il cui mondo viene distrutto dalla tragica morte di suo figlio Can. Scopre una verità devastante: l’azienda della sua famiglia è una copertura per il traffico illegale di droga e armi di suo marito. Suo figlio è stato un danno collaterale in un tradimento che ha coinvolto due potenti criminali, Faysal e Çetin.Questa rivelazione trasforma il dolore di Süreyya in una rabbia feroce. Divorzia dal marito, prende il controllo dell’azienda di famiglia e riunisce un gruppo di donne che hanno dovuto affrontare anche loro ingiustizie. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

Quanti fan di Glenn Cooper abbiamo qui vi piace la trama del suo ultimo libro? Oggi sono andata a ritirarlo Trama: Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birch non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicol - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Makari 5: spuntano i primi spoiler sulla quinta stagione/ Nuovi arrivi per Saverio Lamanna - Anticipazioni Makari 5: spuntano i primi spoiler sulla quinta stagione e quando torna in onda e inizio riprese: nuovi arrivi per Saverio Lamanna ... Segnala ilsussidiario.net

Makari 4 puntata La magna via, trama e cast del finale di stagione - Il protagonista è diviso fra Michela, che ha deciso di partire per l'Australia, e Suleima. Secondo maridacaterini.it

Stasera finisce Makari 4: tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e i dubbi sul futuro della serie - Tutte le anticipazioni del finale di stagione di Makari 4: ci sarà la quinta? Secondo style.corriere.it