Sak?ncal? trama e anticipazioni

10 nov 2025

La serie turca Sak?ncal? va in onda sul canale turco now dal 17 novembre 2025. Trama. Sak?ncal? racconta l’avvincente storia di Süreyya, il cui mondo viene distrutto dalla tragica morte di suo figlio Can. Scopre una verità devastante: l’azienda della sua famiglia è una copertura per il traffico illegale di droga e armi di suo marito. Suo figlio è stato un danno collaterale in un tradimento che ha coinvolto due potenti criminali, Faysal e Çetin.Questa rivelazione trasforma il dolore di Süreyya in una rabbia feroce. Divorzia dal marito, prende il controllo dell’azienda di famiglia e riunisce un gruppo di donne che hanno dovuto affrontare anche loro ingiustizie. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

