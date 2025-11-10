Sabotaggio di gasdotti ex ufficiale ucraino in carcere a Ferrara | Qui violati i miei diritti
“Sono trattenuto sotto sorveglianza armata, in isolamento massimo e costante. Sono in sciopero della fame perché gli italiani ignorano le mie richieste e violano i miei diritti di prigioniero di guerra e di essere umano". A parlare, o meglio a scrivere, dal carcere Arginone di Ferrara, è Serhii. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
