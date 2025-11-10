Sabotaggio del Nord Stream il Wall Street Journal rivela che la mente dietro alla distruzione del gasdotto russo sarebbe l’ex capo delle forze armate ucraine Zaluzhny

Dopo mesi di inchieste e un surreale silenzio, spuntano nuove e inquietanti rivelazioni sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, gli investigatori tedeschi sono ormai convinti che dietro all’esplosione che nel settembre 2022 danneggiò le condotte che trasportano gas dalla Russia all’Europa ci fosse Valeriy Zaluzhny, all’epoca comandante in capo delle forze armate ucraine. Il quotidiano statunitense cita fonti della polizia e della procura tedesca, secondo cui sarebbe ormai emerso “un quadro chiaro” del coinvolgimento di un’unità militare d’élite di Kiev, che avrebbero agito “sotto la guida diretta del generale Zaluzhny”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sabotaggio del Nord Stream, il Wall Street Journal rivela che la mente dietro alla distruzione del gasdotto russo sarebbe l’ex capo delle forze armate ucraine Zaluzhny

News recenti che potrebbero piacerti

Sabotaggio Nord Stream, ex militare ucraino in sciopero della fame Serhii Kuznietsov, l'ex militare ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022, è in sciopero della fame. Lo annuncia con una nota il suo avvocato Nicola Canestrini. Kuzni - facebook.com Vai su Facebook

«L'ex capo delle forze armate ucraine dietro al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream» - L'anticipazione è del Wall Street Journal, secondo cui gli investigatori tedeschi avrebbe definito il quadro completo dell'unità militare d'élite che ha portato a segno gli attacchi guidati da Valeriy ... Segnala tio.ch

Wsj,ex capo ucraino Zaluzhny dietro sabotaggio Nord Stream - Gli investigatori tedeschi sono convinti che il gruppo di ucraini che avrebbe fatto esplodere i gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico abbia agito sotto la guida dell'allora comandante in capo delle for ... Come scrive ansa.it

Sabotaggio del Nord Stream, il Wall Street Journal rivela che la mente dietro alla distruzione del gasdotto russo sarebbe l’ex capo delle forze armate ucraine Zaluzhny - Gli inquirenti tedeschi ritengono che dietro al sabotaggio del Nord Stream ci sia Valeriy Zaluzhny, ex comandante in capo ucraino ... Lo riporta lanotiziagiornale.it