Sabatini tuona contro la Juve | Discutibile la forza della squadra Ecco cosa manca ai bianconeri

Sabatini tuona: il tecnico è un upgrade ma la rosa è debole. Il mercato è sbagliato: Openda e David costano più di Vlahovic. L’opinionista Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato la situazione della Juventus dopo l’arrivo di Luciano Spalletti. Se da un lato l’opinionista ha parlato di problemi in casa Napoli, con uno scollamento tra Conte e la squadra, dall’altro ha esaminato la difficile eredità del nuovo tecnico bianconero. Sabatini ha promosso senza riserve la scelta del tecnico: la bravura e le capacità di Spalletti sono indiscutibili. Tuttavia, ha subito sottolineato il primo grande ostacolo: il tempo che ha avuto a disposizione è indiscutibilmente poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

