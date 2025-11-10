Sabatini tuona contro la Juve | Discutibile la forza della squadra Ecco cosa manca ai bianconeri
Sabatini tuona: il tecnico è un upgrade ma la rosa è debole. Il mercato è sbagliato: Openda e David costano più di Vlahovic. L’opinionista Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato la situazione della Juventus dopo l’arrivo di Luciano Spalletti. Se da un lato l’opinionista ha parlato di problemi in casa Napoli, con uno scollamento tra Conte e la squadra, dall’altro ha esaminato la difficile eredità del nuovo tecnico bianconero. Sabatini ha promosso senza riserve la scelta del tecnico: la bravura e le capacità di Spalletti sono indiscutibili. Tuttavia, ha subito sottolineato il primo grande ostacolo: il tempo che ha avuto a disposizione è indiscutibilmente poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sabatini, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. Le parole - Sabatini, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. Lo riporta juventusnews24.com
Sabatini: "1000 punti in carriera per Spalletti, ma ieri non è stata una gran festa" - com", Sandro Sabatini commenta così il pareggio ottenuto dalla Juventus nel derby della Mole giocato ieri sera contro il Torino (0- Da msn.com
Juve, Sabatini: 'Il risultato con lo Sporting non va bene, inutile negare l’evidenza' - Sabatini ha aggiunto: 'Tre punti in quattro gare sono pochi e ora la Juve rischia di rimanere fuori dal prossimo turno' ... Riporta it.blastingnews.com