Russia elicottero cade nel Daghestan | il luogo dell’incidente

Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite venerdì in un incidente elicotteristico nella Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. L’elicottero Ka-226, che trasportava lavoratori dello stabilimento elettromeccanico di Kizlyar, si è schiantato contro un edificio sulla costa del Mar Caspio. Secondo il dipartimento dei trasporti della Commissione investigativa russa, le cause preliminari dell’incidente sono da ricercarsi in un errore del pilota e in un malfunzionamento tecnico. Lo stabilimento elettromeccanico di Kizlyar produce attrezzature per l’aviazione militare oltre a prodotti civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, elicottero cade nel Daghestan: il luogo dell’incidente

Approfondisci con queste news

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-pesanti-attacchi-russi-pokrovsk-sta-cadere-AH9gCndD #Ucraina #Russia #guerra - facebook.com Vai su Facebook

"#elicottero" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Russia, schianto di un elicottero Ka-226 in Daghestan: il video - 5 people have died, and 2 more are in intensive care. Si legge su tg.la7.it

Russia, elicottero si schianta nel Daghestan: le immagini del luogo dell'incidente - (LaPresse) Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite venerdì in un incidente elicotteristico nella Repubblica del Daghestan, nel ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Tragica caduta elicottero Ka-226 ad Achi-Su: 4 morti in Daghestan, i video - Secondo i servizi di emergenza, prima dell'incidente i piloti hanno tentato di atterrare sulla spiaggia poi si è schiantato su una casa ... Lo riporta rainews.it