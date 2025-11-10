Rugby raduno a Torino per l’Italia | nel mirino il Sudafrica dopo il successo con l’Australia

Gli Azzurri si preparano all’Allianz Stadium per il secondo Test Match delle Quilter Nations Series, in programma sabato 15 novembre alle 13:40. Tra i convocati anche Odiase, con Ferrari invitato al raduno. È iniziato ufficialmente a Torino il raduno della Nazionale Italiana Maschile di Rugby, che sabato 15 novembre alle 13:40 affronterà il Sudafrica all’ Allianz Stadium nel secondo Test Match delle Quilter Nations Series, con diretta su Sky Sport e Rai. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

