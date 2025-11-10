Rubiera rissa con i coltelli Si affrontano due gruppi tre giovani restano feriti

Si è rischiato ancora una volta una tragedia, l’altra notte a Rubiera, in via Emilia Ovest. Nel corso di una rissa tra giovani – scoppiata per motivi non ancora chiariti – sono spuntate anche armi da taglio: tre ragazzi ventenni di origine nordafricana sono rimasti feriti e sono stati medicati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. I carabinieri della locale caserma stanno svolgendo indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Varie le ipotesi sulle cause del violento diverbio, che vanno dai futili motivi allo stato di ebbrezza alcolica, fino a questioni di droga oppure a scontri, ormai molto frequenti, tra gruppi di giovani rivali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubiera, rissa con i coltelli. Si affrontano due gruppi, tre giovani restano feriti

