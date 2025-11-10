Ruba giubbotto e felpa in un grande magazzino di Como | 38enne beccato dalla vigilanza e arrestato

Un 38enne pakistano è stato arrestato a Como per furto aggravato dopo aver rubato abiti in un grande magazzino. Avviato l'iter per l'espulsione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba giubbotto e felpa in un grande magazzino di Como: 38enne beccato dalla vigilanza e arrestato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aruba S.p.A. (@Arubait) / Posts - X Vai su X

Spari in strada a Roma, zona Castelverde Banda blocca un’auto, ruba un Rolex e gambizza un 48enne poco - facebook.com Vai su Facebook

Como, ruba in un grande magazzino: arrestato 38enne pakistano - Ruba un giubbotto e una felpa in un grande magazzino in viale Giulio Cesare a Como: un 38enne pakistano, senza ... Scrive espansionetv.it

Como, ruba all’interno di un grande magazzino di abbigliamento. Fermato 38enne - La Polizia di Stato, ieri mattina, ha arrestato per furto aggravato, un 38enne pakistano, senza fissa dimora e con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministr ... Secondo comozero.it