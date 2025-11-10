Roma si ferma per Vessicchio le parole della figlia Alessia spezzano il cuore | Era un papà per tutti

10 nov 2025

Oggi alle 15 si sono svolti a Roma i funerali di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo morto sabato scorso a 69 anni nell’ospedale San Camillo di Roma. Il maestro si è spento in seguito a una polmonite interstiziale precipitata rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana. La cerimonia si è tenuta nella chiesa dei Santi Angeli Custodi a Montesacro, il quartiere romano dove Vessicchio viveva da decenni in un villino, conducendo una vita semplice e riservata. La famiglia ha scelto di celebrare le esequie in forma strettamente privata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

