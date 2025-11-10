Tra i giocatori della Roma che lasceranno Trigoria per la sosta c’è Manu Koné, che si aggregherà alla Francia. Ai canali ufficiali della nazionale, il centrocampista ha rilasciato un’intervista: “Con il passare del tempo si è iniziato a parlare di me, ma inizialmente non mi notava nessuno per la mia timidezza. Ero sempre nell’ombra, quindi dovevo mettermi alla prova e far capire alle persone che c’ero anche io in campo. Sapevo di non essere il perno della squadra e che avrei dovuto sempre lavorare. Non sono mai stato sotto i riflettori, ero sempre dietro le quinte. Ho sempre dovuto dimostrare il mio valore”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Koné: “Devo migliorare nel calciare, in Serie A c’è un calcio più difensivo”