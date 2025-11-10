Roma Koné | Devo migliorare nel calciare in Serie A c’è un calcio più difensivo
Tra i giocatori della Roma che lasceranno Trigoria per la sosta c’è Manu Koné, che si aggregherà alla Francia. Ai canali ufficiali della nazionale, il centrocampista ha rilasciato un’intervista: “Con il passare del tempo si è iniziato a parlare di me, ma inizialmente non mi notava nessuno per la mia timidezza. Ero sempre nell’ombra, quindi dovevo mettermi alla prova e far capire alle persone che c’ero anche io in campo. Sapevo di non essere il perno della squadra e che avrei dovuto sempre lavorare. Non sono mai stato sotto i riflettori, ero sempre dietro le quinte. Ho sempre dovuto dimostrare il mio valore”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Provo a cambiare il verso di quel segnale…ma non serve perché la strada non cambia tanto tutte portano alla capitale” Roma cosa devo dirti… - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Wesley: "Abbiamo pagato caro gli errori. Dobbiamo migliorare" - Dopo la sconfitta appena maturata sul campo amico dell'Olimpico in Europa League per mano del Viktoria Plzen, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Wesley. tuttomercatoweb.com scrive
Qui Roma. Gasp non nasconde le difficoltà: "Possiamo soltanto migliorare» - Allontana i processi, il Gasperini (foto) della vigilia, ma ammette come alla sua Roma più recente qualcosa si mancato, e non solo nei risultati. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Roma, Gasperini resta cauto: "Primo posto? Pensiamo a costruirci e a migliorare" - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona vinto 2- m.tuttomercatoweb.com scrive