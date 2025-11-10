Roma Ferguson e Bailey verso il recupero per la Cremonese | il punto dall' infermeria
Gasperini spera di poter riavere i due attaccanti in vista del prossimo match di campionato. Per Dybala serve almeno una settimana in più. Da valutare Dovbyk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Anche senza Dybala, anche senza punte (Ferguson è infortunato, Dovbyk è stato costretto a uscire prima dell'intervallo per un problema all'anca) la Roma continua a macinare punti e vittorie, ritrovando la vetta della classifica - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Ferguson salta il Milan: trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso - X Vai su X
Roma di nuovo al lavoro verso l'Udinese: lavoro a parte per quattro giallorossi - I giocatori di Gasperini hanno ripreso ad allenarsi verso la partita di domenica contro i friulani: Dybala, Bailey, Angeliño e Ferguson a parte ... Secondo ilromanista.eu
Infortunati Roma | Dybala, Angelino, Bailey e svolta Ferguson: i nuovi tempi di recupero - Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida di Serie A contro l’Udinese, in programma ... Riporta fantamaster.it
Verso Roma-Udinese, i convocati di Gasperini: assente Ferguson - Il centravanti irlandese non ha recuperato per la sfida contro i bianconeri in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico ... Scrive ilromanista.eu