La Roma e l’Inter sono le nuove capolista della Serie A: questa è la situazione al termine dell’undicesima giornata, alla vigilia della sosta per le Nazionali per l’ultima finestra riservata alle qualificazioni ai Mondiali 2026. I giallorossi hanno sconfitto l’Udinese per 2-0, mentre i neroazzurri hanno avuto la meglio nel big match contro la Lazio con lo stesso punteggio. Capitolini e meneghini hanno vinto in casa e hanno così superato di due punti il Napoli, che è crollato in casa del Bologna per 2-0. A trascinare l’Inter sono stati i gol di Lautaro Martinez al 3? e Bonny al 62?, la Roma ha festeggiato con il rigore trasformato da Pellegrini e la stoccata di Celik, il Napoli si è inchinato sotto le stoccate di Dallinga e Lucumi in avvio di ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roma e Inter in testa alla Serie A, il Napoli crolla a Bologna e viene scavalcato