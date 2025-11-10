Roma e Inter in testa alla Serie A il Napoli crolla a Bologna e viene scavalcato
La Roma e l’Inter sono le nuove capolista della Serie A: questa è la situazione al termine dell’undicesima giornata, alla vigilia della sosta per le Nazionali per l’ultima finestra riservata alle qualificazioni ai Mondiali 2026. I giallorossi hanno sconfitto l’Udinese per 2-0, mentre i neroazzurri hanno avuto la meglio nel big match contro la Lazio con lo stesso punteggio. Capitolini e meneghini hanno vinto in casa e hanno così superato di due punti il Napoli, che è crollato in casa del Bologna per 2-0. A trascinare l’Inter sono stati i gol di Lautaro Martinez al 3? e Bonny al 62?, la Roma ha festeggiato con il rigore trasformato da Pellegrini e la stoccata di Celik, il Napoli si è inchinato sotto le stoccate di Dallinga e Lucumi in avvio di ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le pagelle di Roma-Inter: buona prestazione dei nerazzurri - facebook.com Vai su Facebook
? Il 2 novembre alle 12:30 al Tre Fontane si giocherà Roma-Inter della Serie A Women! ? Acquista ora il tuo biglietto! asroma.com/it/biglietti/f… #ASRoma - X Vai su X
Roma e Inter in testa alla Serie A, il Napoli crolla a Bologna e viene scavalcato - La Roma e l'Inter sono le nuove capolista della Serie A: questa è la situazione al termine dell'undicesima giornata, alla vigilia della sosta per le ... Si legge su oasport.it
Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica, caduta fragorosa di napoli e Atalanta - Questi i risultati della domenica: Inter- Scrive rtl.it
Lautaro e Bonny puniscono la Lazio, l'Inter aggancia la Roma in testa - Nonostante il gol di Lautaro preso dopo neanche 180 secondi, nonostante un po' di nervosismo soprattutto nel primo tempo (l'insofferenza di Guen ... Segnala corrieredellosport.it