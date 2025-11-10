Quando la tensione sale e la partita pesa, la Roma si affida ai suoi senatori. Anche contro l’Udinese, sono stati i veterani a trascinare la squadra: rigori trasformati con freddezza, parate decisive e una gestione del gioco da squadra matura. La “vecchia guardia” giallorossa si è confermata ancora una volta il cuore pulsante del gruppo di Gasperini. Esperienza a disposizione del gruppo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il match si è sviluppato secondo copione: una Roma solida, determinata e capace di reggere la pressione nei momenti chiave. Lorenzo Pellegrini ha mostrato personalità e precisione dal dischetto, trasformando un rigore pesantissimo senza tremare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, da Pellegrini a Mancini: la vecchia guardia non tradisce