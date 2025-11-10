Roma da Pellegrini a Mancini | la vecchia guardia non tradisce
Quando la tensione sale e la partita pesa, la Roma si affida ai suoi senatori. Anche contro l’Udinese, sono stati i veterani a trascinare la squadra: rigori trasformati con freddezza, parate decisive e una gestione del gioco da squadra matura. La “vecchia guardia” giallorossa si è confermata ancora una volta il cuore pulsante del gruppo di Gasperini. Esperienza a disposizione del gruppo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il match si è sviluppato secondo copione: una Roma solida, determinata e capace di reggere la pressione nei momenti chiave. Lorenzo Pellegrini ha mostrato personalità e precisione dal dischetto, trasformando un rigore pesantissimo senza tremare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Roma ritrova Pellegrini nel momento più importante con la cura Gasperini. Fiato sospeso per le condizioni di Dovbyk: https://fanpa.ge/ZNQPI - facebook.com Vai su Facebook
LORENZOOOOO! E SONO DUE! Pellegrini raddoppia per noi! E che assist di Dovbyk! #RangersRoma 0-2 #UEL - X Vai su X
Da Pellegrini a Mancini: vecchia guardia al potere - Ci si può ancora sorprendere di gente come Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Bryan Crista... Secondo marione.net
Roma-Udinese, le pagelle: Mancini è gigantesco. Pellegrini, corsa e rigore - La Roma si riprende con forza la vetta battendo l'Udinese con un'altra prestazione davvero convincente. Secondo msn.com
Da Cristante a Pellegrini: vecchia Roma al top. E Gasp migliora tutti - Novecentoquarantaquattro è considerato il numero degli angeli. Riporta marione.net