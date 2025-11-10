Rock in Roma 2026 annunciati i primi ospiti | tutti i nomi
Mancano ancora diversi mesi all’estate, ma per gli amanti dei concerti è già corsa al biglietto. Come da tradizione, durante l’autunno, prendono forma le prossime edizioni dei più importanti festival del nostro Paese con i primi nomi delle line-up. È in caso, oltre che degli I-Days di Milano, anche del Rock in Roma, nota manifestazione capitolina che unisce vari generi e artisti italiani e internazionali. Sul palco dell’ Ippodromo delle Capannelle quest’anno sarà la volta di rap, pop e naturalmente rock. Tutto quello che bisogna sapere sui concerti. One Republic, al Rock in Roma una delle tre tappe italiane 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i @Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor 20 GIUGNO 2026 | @Negramaro @ Rock in Roma Ippodromo delle Capannelle ?s - X Vai su X
