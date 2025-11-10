Rocca vola in Palestina | Il Lazio c’è

Gaza, 10 novembre 2025 – “Di fronte alla sofferenza nessuno può voltarsi dall’altra parte. Con questa consapevolezza sono volato nei Territori palestinesi, dove ho incontrato il Ministro della Salute dell’Autorità nazionale palestinese, Majid Abu Ramadan, per definire i progetti sanitari che realizzeremo a sostegno della popolazione di Gaza e Cisgiordania. Oltre 2 milioni di euro, stanziati all’unanimità dal Consiglio regionale, che presto si trasformeranno in aiuti concreti grazie anche alla collaborazione con il nostro Ministero degli Esteri. Il Lazio c’è, con fatti, responsabilità e solidarietà”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

Il pre-volo è sempre il momento più carico di tutti e questa volta l'abbiamo immortalato con un'intervista! Abbiamo vissuto con loro quel mix di ansia, emozione e adrenalina pochi secondi prima di volare sopra il cielo di Rocca Massima. L'ampio team bride in q - facebook.com Vai su Facebook

Rocca: "Regione Lazio sempre più attrattiva. I dazi di Trump non ci frenano: ecco come le imprese stanno reagendo" - Presidente, la designazione del Lazio come Regione d’Onore della NIAF coincide con l’Anno del Giubileo. Scrive affaritaliani.it

Rocca a Sant'Eugenio, 6,5 milioni investimenti per reparti - Proseguono gli investimenti all'ospedale Sant'Eugenio, dove sono stati attivati nuovi servizi, dall'implementazione delle apparecchiature ai reparti fino all'adeguamento antisismico, attraverso 6,5 ... Segnala ansa.it

Rocca guida la missione del Lazio negli Stati Uniti, focus su innovazione e turismo - È iniziata oggi la missione istituzionale della Regione Lazio negli Stati Uniti, guidata dal presidente Francesco Rocca e in programma fino a domenica 19 ottobre. Lo riporta rainews.it