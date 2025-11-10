Roberto Vannacci sarà a Parma per presentare il libro ' La storia al contrario

Dopo le polemiche sul post 'revisionista' sul fascismo, Roberto Vannacci non arretra e annuncia che il 12 dicembre potrebbe lanciare il nuovo libro 'La storia al contrario'. "Il 12 dicembre ci faremo gli auguri per il santissimo Natale. Quest'anno saremo a Parma, citta' dell'enogastronomia, per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

