Roberto Mancini è pronto a una nuova avventura in panchina: dopo l'esperienza in Arabia Saudita, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, si appresta a firmare con l' Al Sadd, la squadra di Doha, e la più titolata del Qatar. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mancini è atteso a Doha a metà settimana e dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a maggio 2026. Dopo un periodo di riflessione, durante il quale si era parlato anche di un suo possibile ritorno in Italia, con il suo nome accostato anche alla Juventus per il dopo Tudor, il tecnico avrebbe accettato la proposta dell'emiro Al Thani.

Roberto Mancini pronto a tornare in panchina: lo attende il Qatar