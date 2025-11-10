Roberto Mancini pronto a tornare in panchina | lo attende il Qatar
Roberto Mancini è pronto a una nuova avventura in panchina: dopo l’esperienza in Arabia Saudita, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, si appresta a firmare con l’ Al Sadd, la squadra di Doha, e la più titolata del Qatar. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mancini è atteso a Doha a metà settimana e dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a maggio 2026. Dopo un periodo di riflessione, durante il quale si era parlato anche di un suo possibile ritorno in Italia, con il suo nome accostato anche alla Juventus per il dopo Tudor, il tecnico avrebbe accettato la proposta dell’emiro Al Thani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Mancini pronto a tornare ad allenare - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Mancini pronto alla firma con la Juventus del Qatar: accordo fino a maggio 2026, ecco che giocatori troverà - Dopo essere stato accostato ai bianconeri piemontesi, il Mancio riparte ancora dai petrodollari asiatici. Da corriereadriatico.it
Mancini dice sì all’Al Sadd in Qatar. Contratto fino a maggio 2026 - dell’Italia e dell’Arabia Saudita avrebbe deciso di accettare l’offerta dell’Al Sadd, il più importante club del Qatar, campione in carica, 18 ca ... panorama.it scrive
Calcio, Mancini al Qatar: pronto l’accordo con l’Al Sadd - (askanews) – Roberto Mancini ha accettato l’offerta dell’Al Sadd, club di vertice del Qatar, rilanciando la sua carriera dopo l’esperienza da ct dell’Saudi Arabia national football team. Segnala msn.com