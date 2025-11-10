Robert De Niro si sdoppia per interpretare due boss mafiosi in The Alto Knights - I due volti del crimine il film da vedere stasera in tv

C’è qualcosa di ipnotico nell’idea di vedere Robert De Niro recitare contro se stesso. Non è solo un espediente tecnico o un vezzo registico: è The Alto Knights – I due volti del crimine. Stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su Now, va in onda il gangster movie diretto da Barry Levinson (Oscar 1989 per per Rain Man – L’uomo della pioggia ), e scritto da Nicholas Pileggi (lo stesso di Quei bravi ragazzi ). Dove abbiamo la possibilità di assistere a un duello tra due anime della mafia newyorkese, interpretate entrambe da De Niro. È la storia di 2 uomini che da amici d’infanzia sono diventati nemici giurati. 🔗 Leggi su Amica.it

