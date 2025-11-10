Rivoluzione social sicuri Così aiutiamo i genitori
La novità è stata annunciata da Meta, l'azienda tecnologica statunitense «madre» di Facebook, Instagram e WhatsApp e attenzione perché è una buona notizia per i genitori alle prese con figli adolescenti. Da gennaio 2026 gli account Instagram dedicati ai ragazzi dai 13 ai 17 anni, i Teen Account, saranno aggiornati con una nuova funzione: tutti i contenuti proposti dal social network, e anche tutti quelli cui i minori possono accedere, seguiranno gli standard adottati per la classificazione PG-13 dei film. Cosa significa, in parole semplici? Che su Instagram i minorenni vedranno solo contenuti consoni alla loro età, addirittura adatti alla visione senza la presenza di un adulto di chi ha fino a 13 anni, e non incapperanno quindi in tematiche o suggestioni potenzialmente inappropriate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
