Rivalutazione pensioni dal 2026 fino a +611 euro | le simulazioni per reddito
A partire da gennaio 2026, gli assegni pensionistici aumentano dell’1,4%-1,5%. I dati arrivano dall’ultima proiezione Inps, che si basa sulle rivalutazioni degli assegni pensionistici al tasso di inflazione. Negli scorsi mesi era stato previsto un aumento del +1,7%, poi rivisto al ribasso, con le stime dell’indice dei prezzi al consumo Foi. In ogni caso, l’aumento avverrà in base alle fasce di reddito, secondo l’ormai noto meccanismo a scaglioni. L’Inps ha già pubblicato le simulazioni degli aumenti in base alle fasce di reddito, dove per gli assegni fino a quattro volte il minimo Inps ci sarà un aumento del 100%, pari a 8,44 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
