Ritrovato distrutto e incendiato l'elicottero precipitato nell'Aretino Proseguono le ricerche dei due passeggeri

È stato ritrovato l’elicottero civile caduto nella giornata di domenica nella zona dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche, con a bordo due passeggeri a bordo: l’imprenditore orafo di Arezzo Mario Paglicci, 77 anni, e l’amico  Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga. Entrambi piloti esperti. Il velivolo Augusta Westland è stato ritrovato, distrutto e bruciato,  nel territorio di Badia Tedalda (Arezzo). Non ci sono ancora conferme ufficiali sui corpi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i familiari per le operazioni di soccorso e recupero. Ritrovato l’aereo precipitato nellaretino con due passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

