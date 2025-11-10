Ritratta in Aula | Non ho ucciso Sharon

15.45 Ammise di aver ucciso Sharon Verzeni,ma ora ritratta. Moussa Sangare, 31 anni, in carcere,accusato di aver accoltellato la 33enne che faceva jogging di notte il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola,ha negato ogni addebito. Sentito in tribunale a Bergamo: "Ero in bici, Sharon litigava con un uomo,non sarebbe finita bene e sono fuggito, buttando abiti e coltello,preso dalla paranoia",ha detto "Sangare poteva chiedere scusa,non l'ha fatto. Siamo amareggiati che abbia ritrattato,non ha rimorsi". Così il padre di Sharon: molto provato, era in aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

