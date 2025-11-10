Rissa tra giocatori e tifosi | partita interrotta e persone in ospedale

Serata movimentata quella del 9 novembre 2025 al campo sportivo comunale di Ferentino, in via Forma Coperta. Durante la partita del campionato regionale Under 18 tra SSD Ferentino Calcio ARL e Rocca Priora Calcio, valevole per la stagione 20252026, a pochi minuti dal fischio finale si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Scene di violenza sugli spalti e fuori al termine di Fasano-Fidelis Andria, partita dell’ottava giornata del girone H di Serie D. Già sul campo una rissa aveva riguardato alcuni giocatori e degli steward, con l’espulsione del centravanti andriese Marquez. Al fischi - facebook.com Vai su Facebook

Ceglie Messapica, scoppia la rissa sul campo da basket: tifoso spinge un giocatore, intervengono i carabinieri - Il supporter si sarebbe avvicinato al cestista ospite, che si trovava sulla linea della rimessa, fino a spingerlo. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Presidente si fermi, così lo ammazza | Botte da orbi con i tifosi: nella bufera c’è finito lui - Il presidente finisce coinvolto in una rissa con i tifosi. Secondo jmania.it

Rissa allo stadio, tifosi aggrediscono il presidente della squadra ospite: calci, pugni e grida. Borrelli: «Episodio vergognoso, chiesti provvedimenti» VIDEO - Un grave episodio di violenza sugli spalti ha scosso Torre del Greco durante una partita di prima categoria tra la squadra locale Città di Torre e l’Academy Puteolana. Scrive ilgazzettino.it