Rissa tra giocatori e tifosi | partita interrotta e persone in ospedale

Frosinonetoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata movimentata quella del 9 novembre 2025 al campo sportivo comunale di Ferentino, in via Forma Coperta. Durante la partita del campionato regionale Under 18 tra SSD Ferentino Calcio ARL e Rocca Priora Calcio, valevole per la stagione 20252026, a pochi minuti dal fischio finale si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rissa giocatori tifosi partitaCeglie Messapica, scoppia la rissa sul campo da basket: tifoso spinge un giocatore, intervengono i carabinieri - Il supporter si sarebbe avvicinato al cestista ospite, che si trovava sulla linea della rimessa, fino a spingerlo. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

rissa giocatori tifosi partitaPresidente si fermi, così lo ammazza | Botte da orbi con i tifosi: nella bufera c’è finito lui - Il presidente finisce coinvolto in una rissa con i tifosi. Secondo jmania.it

rissa giocatori tifosi partitaRissa allo stadio, tifosi aggrediscono il presidente della squadra ospite: calci, pugni e grida. Borrelli: «Episodio vergognoso, chiesti provvedimenti» VIDEO - Un grave episodio di violenza sugli spalti ha scosso Torre del Greco durante una partita di prima categoria tra la squadra locale Città di Torre e l’Academy Puteolana. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Rissa Giocatori Tifosi Partita