Una violenta rissa ’intrattiene’ il sabato notte di via delle Belle Arti. L’ennesima, dopo gli ultimi e recenti episodi che si sono verificati nei giorni scorsi tra il Parco 11 settembre e piazza XX Settembre, che però questa volta ha responsabili e autori. La polizia, infatti, ha arrestato tre giovani ragazzi, che dovranno rispondere dei reati di rissa e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È fissata per questa mattina l’udienza direttissima. Tutto è iniziato nel cuore dell’altra notte, intorno alle quattro. Quando agli agenti è arrivata la segnalazione di una violenta colluttazione in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in zona universitaria. Botte davanti agli agenti. Arrestati tre violenti